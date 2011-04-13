Кабмін збільшив вартість реконструкції НСК «Олімпійський» до 4,6 млрд. грн.

Кабінет Міністрів своєю постановою №382 від 11 квітня ц.р. вніс зміни до додатків 1-3 Державних цільових програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, згідно з якою вартість реконструкції НСК «Олімпійський» збільшено до 4,6 млрд. грн.

Про це сказано в тексті постанови, розміщеної на урядовому порталі.

Згідно із змінами, на реконструкцію наявних і будівництво нових об`єктів НСК «Олімпійський» цього року виділяється 1 млрд. 930,85 млн. грн.

При цьому на будівництво і облаштування функціональних зон і схем планування пішохідно-транспортних шляхів з розміщенням автостоянок і об`єктів громадського обслуговування на прилеглих територіях до спорткомплексу виділяється 322 млн. грн., з них цього року - 279,2 млн. грн., в 2010 році - 42,8 млн. грн.; на впорядкування Троїцької площі перед НСК «Олімпійський» цього року ТОВ «Юджин» виділить 99,82 млн. грн.

Крім того, на реконструкцію об`єкту незавершеного будівництва з розширенням спортпавільйону НСК «Олімпійський» під адміністративну будівлю передбачається виділення ТОВ «Будівельна інвестиційна компанія ТМ» 20 млн. грн. в поточному році.

На першу чергу капітального ремонту, технічне переоснащення інженерних систем спортивної арени, систем енерго- і холодопостачання, вентиляції, кондиціонування, зв`язку, тепломереж, забезпечення пропускного режиму, функціонування системи громадського харчування, поточний ремонт приміщень територій Палацу спорту передбачено виділити 46 млн. грн. цього року.

На облаштування і впорядкування міського простору 1,5-кілометрової зони навколо НСК «Олімпійський» за рахунок коштів Київської міської державної адміністрації цього року заплановано виділення 402,87 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням (№1586-р від 28 липня 2010 р.) збільшив загальну кошторисну вартість реконструкцій наявних і будівництво нових об`єктів НСК "Олімпійський" у Києві на 42% – з 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.

Згідно з документом, загальна вартість будівельно-монтажних робіт за новим кошторисом становить 1 млрд. 736,784 млн. грн., устаткування – 349,051 млн. грн., пусконалагоджувальних робіт – 4,37 млн. грн.

У документі наголошується, що сьогодні в реконструкції задіяно трьох генпідрядників: АТ "ХК "Київміськбуд", ТОВ "АК Інжиніринг" і ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" (м. Дніпропетровськ).