Комунальні тарифи в Києві є незаконними - депутат

На сьогодні тарифи на житлово-комунальні послуги у Києві є незаконними, бо відповідне розпорядження КМДА не зареєстроване у Міністерстві юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на прес-конференції заступник голови фракції «УДАР Віталія Кличка» у Київраді Наталя НОВАК.

Вона зазначила, що на сьогодні існує розпорядження голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА щодо тарифів на житлово-комунальні послуги, водночас, згідно з листом Міністерства юстиції йдеться, що всі розпорядження повинні реєструватися у цьому міністерстві.

Н.НОВАК наголосила, що дане розпорядження О.ПОПОВА не зареєстроване у Міністерстві юстиції і, таким чином, воно не набрало чинності.

За словами Н.НОВАК, кожен киянин має право звернутися у ЖЕК для перерахунку тарифів, оскільки дане розпорядження не є дійсним. Вона додала, що коли людям буде відмовлено, то вони мають звернутися до суду з приводу того, щоб були зроблені перерахунки щодо сплати за житлово-комунальні послуги.

Як сказала Н.НОВАК, що представники її фракції і юристи звертаються до суду з цього приводу. Проте вона висловила сумнів, що дане питання може бути вирішене найближчим часом. «Сьогодні судді такі налякані, що вони взагалі бояться приймати будь-які рішення. Тому суди можуть затягувати розгляд таких подань», - сказала Н.НОВАК і додала: «Не вірю, що дуже швидко можна вирішити дане питання».

Вона повідомила, що кожен житель Києва може звернутися до суду у місячний термін з того часу, коли він дізнався про те, що його права порушено.

Н.НОВАК нагадала, що, відповідно до рішення суду, тарифи на житлово-комунальні послуги, які діяли протягом 2010 року, не набрали чинності, і тут також кожному киянину потрібно пройти процедуру звернення до ЖЕКу, а потім до суду для перерахунку тарифів, оскільки у раніше прийнятому рішенні суду ніде не йдеться про те, що мають бути перераховані тарифи 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого прес-служба Блоку Віталія Кличка поінформувала, що блок оскаржив в Окружному адміністративному суді м. Києва постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо підвищення тарифів на електроенергію, теплову енергію та водопостачання в столиці. Крім того, до Шевченківського районного суду м. Києва юристами було подано доповнення до попереднього позову, яким оскаржено «тарифні розпорядження» КМДА від 25 та 27 січня 2011 року. Завдяки цим документам було змінено тарифи на обслуговування будинків та прибудинкових територій, централізоване опалення і постачання гарячої води, а також встановлено тарифи на холодне водопостачання, уточнили в прес-службі.