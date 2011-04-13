Підготовка України до Євро-2012 проходить з випередженням графіка за деякими об'єктами- Азаров

Підготовка України до Євро-2012 відбувається за планом і навіть з випередженням графіка виконання робіт за деякими об'єктами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час засідання Українсько-Польського міжурядового комітету з підготовки до Євро-2012.

«Хочу із задоволенням заявити, що підготовка до Євро-2012 в Україні активно триває. Роботи ведуться згідно з планом у встановлених часових рамках або навіть з випередженням», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що деяке відставання від графіка відбувалося раніше через несприятливі погодні умови.

«Незначне відставання за деякими позиціями було обумовлене складними погодними умовами, і зараз ми вживаємо необхідних заходів, щоб вчасно завершити заплановане», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що стадіони в Києві та Львові планується здати в експлуатацію восени цього року, триває будівництво і реконструкція терміналів і злітних смуг в аеропортах Донецька, Києва, Львова і Харкова. З настанням весни, зазначив М.АЗАРОВ, активізувалася робота з будівництва транспортних розв'язок і магістралей.

Прем'єр-міністр України зазначив, що на сьогоднішньому засіданні Комітету українська і польська сторони обговорять виконання планів, намічених на минулому засіданні Комітету у вересні 2010 року. Також М.АЗАРОВ сказав, що з урахуванням наближення дати проведення чемпіонату, необхідно буде зосередити особливу увагу на проблемних питаннях, що стосуються підготовки до чемпіонату, з метою їх оперативного вирішення.