Кабмін затвердив порядок прийняття об'єктів в експлуатацію

Уряд своєю постановою сьогодні затвердив Порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об`єктів, розроблений на виконання Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, цей документ дає можливість уніфікувати дії та повноваження інспекцій Державного архітектурно-будівельного контролю в процесі прийняття і розгляду документів, які подаються замовником для прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об`єктів.

Віце-прем`єр-міністр відзначив, що цією ж постановою уряд затвердив також Порядок внесення плати за видачу сертифікату, який видається при прийнятті завершеного будівництвом об`єкту, та її розмір.

За словами В.ТИХОНОВА, документ передбачає, що розмір плати за видачу сертифікату для завершених будівництвом об`єктів, які належать до VI категорії складності, становить 4,6 мінімальної заробітної плати, до V категорії складності – 5,2 мінімальної заробітної плати.

Також Кабінет міністрів прийняв постанову «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», якою затверджуються Порядок виконання підготовчих робіт і Порядок виконання будівельних робіт.