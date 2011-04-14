Економ-житло на первинному ринку Харкова в березні подешевшало на 1,8%

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова у березні поточного року знизилася на 1,8%, в порівнянні з лютим ц.р., - з 5619,5 до 5518,7 грн./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Груп» (м. Харків).

За даними компанії, житло бізнес-класу в березні подорожчало на 1,8% - з 9452,3 до 9625 грн./кв. м.

При цьому ціна на житло преміум-класу зросла на 2,7% - з 15023 до 15421 грн./кв. м.

Довідка УНІАН. «Макрокап Груп» (Makrocap Group, м. Харків) - девелоперський холдинг, що надає послуги в сфері девелопменту від розробки концепцій і проектування до будівництва та управління готовими об`єктами нерухомості різного типу. Група також реалізує проекти у Львові, Одесі, Криму і в українських Карпатах. Історія групи почалася в 1997 році зі створення ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ).