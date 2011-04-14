У Житомирі ціни на нерухомість за перший квартал знизилися на 5%

У Житомирі за січень-березень п.р. ціни на нерухомість знизилися до початку року в середньому на 5%.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив житомирський експерт з нерухомості та засновник агентства нерухомості "Актив +" Сергій ФОРЕСТ.

За його словами, "у першому кварталі поточного року ціни на ринку нерухомості в Житомирі на початок року трохи впали, в середньому на 5%".

Така ситуація, на думку експерта, зумовлена відсутністю зростання попиту, а пожвавлення продажів настане тільки восени цього року. Виняток становить продаж приватних секторів та земельних ділянок.

При цьому С.ФОРЕСТ уточнив, що в даний час ціна однокімнатної квартири в п`ятиповерховому будинку (хрущовці) в Житомирі складає в середньому 24000-29000 у.о. За придбання двокімнатної квартири потрібно заплатити 31000-36000 у.о., а за трикімнатну (хрущовку) - до 42000 у.о.

У середньому до 5% до початку цього року знизилися в Житомирі і ціни на квартири поліпшеного планування (дев`ятиповерхові будинки).

Зараз вартість такої однокімнатної квартири коливається в межах 29000-31000 у.о.

Двокімнатну квартиру поліпшеного планування можна придбати за 40000-46000 у.о., а трикімнатну - за 45000-55000 у.о.

С.ФОРЕСТ також уточнив, що бажаючим придбати приватний будинок зі зручностями в Житомирі пропонують заплатити не менше 60000-70000 у.о.

Ціни на земельні ділянки під забудову в обласному центрі коливаються від 1500 до 5000 у.о. за сотку.

Оренда квартир у Житомирі на сьогоднішній день залишається без змін. Однокімнатну квартиру з меблями можна зняти на місяць за 1200-1300 грн., Така ж квартира з євроремонтом буде коштувати 2000 грн. на місяць.