Експерти прогнозують стабілізацію вартості елітного житла в Києві

Генеральний директор агентства нерухомості Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА прогнозує стабілізацію вартості елітного житла (вартістю від 300 тис. дол.) у Києві.

Про це вона сказала на прес-конференції в УНІАН.

«Ми прогнозуємо зростання кількості угод у діапазоні 500-800 тис. дол. Можливе збільшення кількості угод у сегменті 300-500 тис. дол. за рахунок залучення кредитів. Ціни залишаться як і раніше досить стабільними, тому що у нас немає якоїсь гіперактивності, у нас є стабільний ринок, де пропозиція визначає попит. Але тенденції до можливого зростання за цінами поки не передбачається», - сказала Г.МЕЛЬНИКОВА.

При цьому гендиректор агентства прогнозує, що рівень капіталізації в сектор елітної нерухомості в другому кварталі ц.р. становитиме 30-32 млн. дол.

За її даними, частка угод у елітному сегменті столичної нерухомості в першому кварталі ц.р. становила 6,6% від загального обсягу (у першому кварталі 2010 р. - 4,9%).

При цьому рівень капіталізації коштів у цьому секторі залишився на рівні першого кварталу 2010 року і становив 23 млн. дол.

Г. МЕЛЬНИКОВА зазначила, що в першому кварталі найбільше зростання кількості угод (39,5% від загальної кількості) спостерігалося в сегменті вартістю 500 тис. дол. - 1 млн. дол.

За її даними, частка угод про оренду елітної нерухомості (вартістю від 3 тис. дол на місяць) у першому кварталі становила 5,9% від загального обсягу ринку оренди. Обсяг коштів, витрачених на оренду елітних об'єктів, в першому кварталі становив 300,5 тис. дол., що на 15,8% нижче аналогічного показника 2010 року. При цьому (на 11,5% - до 29,6%) знизилася частка оренди нерухомості вартістю від 5 тис. дол. на місяць.

Г. МЕЛЬНИКОВА уточнила, що попит на оренду змістився до нижнього краю елітного сегмента - 3-3,7 тис. дол. на місяць.

Гендиректор агентства вважає, що слід очікувати збільшення обсягу угод з продажу будинків.

Довідка УНІАН. АН Park Lane зареєстроване в Україні в 2006 р. На сьогоднішній день функціонують 6 філій компанії.