Експерт не бачить передумов для зниження вартості житла економ-класу в Києві

Генеральний директор агентства нерухомості «Благовіст» Ірина ЛУХАНІНА не бачить передумов для зниження вартості житла економ-класу в Києві.

Таку думку вона висловила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Якщо вважати класичним економ-класом об'єкти до 70-80 тис. дол., то в цьому сегменті на сьогодні можна купити достатньо широкий спектр об'єктів нерухомості. Це об'єкти будь-якої кімнатності, туди навіть потрапляють три- і чотирикімнатні квартири. Це свідчить про те, що на ринку ціни досить низькі», – вважає гендиректор агентства нерухомості.

Водночас, за словами експерта, в першому кварталі можна було спостерігати таку тенденцію, коли за квартиру «з родзинкою» в економ-класі переплачували 10-20 тис. дол. за вид з вікна (приміром, на Оболонських липках).

«Я не думаю, що буде зниження. Тим паче, ми бачимо явний інтерес, зсув у бік збільшення. Це свідчить про те, що за останні два роки економ-классом наситився ринок, що стосується купівель. Клієнти намагаються зараз вийти на певний вищий рівень пропозиції», – вважає вона.

І.ЛУХАНІНА уточнила, що квартири в якісних будинках, яким не більше 10 років, дешевшати не будуть, а вартість «малосімейок» і «хрущовок» до кінця року може знизитися на 5-7%. «Але ми ж розуміємо, що це не падіння. Це те, що відбувається зазвичай в рамках торгу», – додала вона.

Довідка УНІАН. Агентство нерухомості «Благовіст» засноване в 1993 році. На сьогодні в Києві працює 10 філіалів агентства.