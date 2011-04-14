Обсяг іпотечного кредитування збільшиться до 12-15% до кінця року - експерт

Обсяги іпотечного кредитування до кінця цього року можуть зрости з сьогоднішніх 7% до 12-15% від загальної кількості угод купівлі-продажу житла.

Такий прогноз сьогодні на прес-конференції в УНІАН озвучив заступник голови правління Astra Bank Антон ПОГОРЄЛОВ.

«Якщо клімат в економіці буде як і раніше зберігатися сприятливий, то однозначно, ринок буде рости, і умови банками будуть покращуватися за іпотечними кредитами. Думаю, що обсяг кредитних угод у сегменті іпотеки може досягти 12-15%, тобто в два рази збільшитися порівняно з поточним рівнем. Думаю, що відсоткові ставки будуть знижуватися на 1-1,5%. І природно, банки будуть знижувати початковий внесок. Думаю, що початковий внесок до кінця року становитиме 25-30%», - вважає він.

За даними А.ПОГОРЄЛОВА, на сьогодні більше 30 банків надають іпотечні кредити. Частка угод, які проводяться із залученням іпотечних кредитів, на сьогодні становить 7%, тоді як минулого року - 3-4%. У 2008 році операції з залученням кредитних ресурсів становили до 70%.

Він зазначив, що в основному іпотекою користуються позичальники, які купують не першу квартиру і хочуть покращити свої житлові умови. Середня вартість кредиту на сьогодні становить 70-80 тис. дол. В основному за допомогою іпотеки сьогодні купують житло економ-і бізнес-класу.

А.ПОГОРЄЛОВ відзначив, з початку поточного року відсоткові ставки за іпотекаю знизилися приблизно на 1%. На сьогодні середня ефективна ставка становить 17-18,5%, максимальний строк видачі кредиту - 20 років, початковий внесок - 30-40%.