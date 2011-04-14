КМДА дала забудовникам місяць для сплати відрахувань на розвиток інфраструктури міста

Київська міська державна адміністрація пропонує інвесторам будівництва, які не сплатили обов'язкові внески до міського бюджету, в місячний термін виконати свої зобов'язання, інакше місто буде вимушене ініціювати розірвання інвестиційних договорів за згодою сторін або вирішувати питання через суд.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

Згідно з повідомленням, таке рішення було ухвалено вчора, 13 квітня, на засіданні постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, по десяти проблемних об'єктах інвестування, які були розглянуті на засіданні комісії, зобов'язання становлять понад 167 млн. грн. Зокрема, це 1% від вартості проекту – відшкодування до міського бюджету за організацію конкурсу і 5-10% – внесок на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

«У 2008 році виплата внесків до міського бюджету за даними договорами була відстрочена на невизначений час. Зараз частина майданчиків зайняті інвесторами, які не платять кошти до бюджету й у більшості випадків не ведуть ніякої діяльності. Тому ми зобов'язуватимемо інвесторів у місячний термін відшкодувати 1% за організацію конкурсу (на сьогодні їх борг становить 14,8 млн. грн.) і пропонуватимемо укласти додаткові угоди про узгодження термінів здачі об'єктів і сплати коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (152,4 млн. грн.). У разі відмови інвесторів ми ініціюватимемо розірвання таких договорів», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.