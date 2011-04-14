«Київміськбуд» 20 квітня здасть під заселення житловий будинок у Бучі

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» 20 квітня ц.р. планує здати під заселення житловий будинок №3 на Новому шосе, 14 у м. Буча Київської області.

Про це повідомляється на сайті компанії.

За даними «Київміськбуду», житловий будинок №3 розташований у кварталі багатоповерхової житлової забудови в межах вулиці Вишневої, Нового шосе та бульвару Богдана Хмельницького.

5-секційний житловий будинок різної поверховості (від 9 до 16 поверхів) розрахований на 252 квартири, з них 80 однокімнатних, 91 двокімнатна, 81 трикімнатна. На перших поверхах розмістяться нежитлові приміщення соціального призначення. Загальна площа вбудованих приміщень становитиме 1,6 тис. кв. м. Площа земельної ділянки під забудову становить 1,27 га. Спорудження будинку почалося в червні 2007 року.

Об`єкт внесено до державної програми будівництва доступного житла, яка передбачає придбання квартир за принципом 70/30 (70% вартості житла платить громадянин, 30% – кошти бюджету).

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» ввів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – у Києві і 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).