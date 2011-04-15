Партія регіонів у Київраді виступає за передачу підприємств ЖКГ у концесію

Голова фракції Партії регіонів у Київраді Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО виступає за передачу столичних підприємств житлово-комунального господарства в концесію.

Про це УНІАН повідомили в його прес-службі.

«На мою думку, настав час, коли депутати Київради повинні підтримати ідею концесійного управління у сфері ЖКГ», - сказав О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Він вважає, що концесія - це чи не єдина можливість для Києва залишити майно в своїй власності й при цьому провести ефективні перетворення в найскладнішою для інвестування галузі - ЖКГ.

О.ОМЕЛЬЯНЕНКО зазначив, що серед переваг концесії - залучення інвестицій в комунальну сферу і зменшення бюджетного навантаження, можливість проведення реконструкції і технічного переоснащення об'єктів ЖКГ за кошти концесіонера.

«Концесіонеру, звичайно, цікаво працювати з розрахунком на певний прибуток, але інвестор не менш зацікавлений і в тому, щоб кияни платили стабільно, а, отже, тарифи не повинні бути високими, а, перш за все, економічно обгрунтованими», - додав він.

На думку глави фракції ПР у Київраді, навіть після приходу концесіонера ситуацію в ЖКГ змінити вдасться не раніше ніж через кілька років.