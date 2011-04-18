Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 6,8%

Будівельні підприємства України в січні-березні цього року збільшили обсяги робіт на 6,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 7 млрд. 792,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок на 6,3% - до 510,6 млн. грн., з будівництва будівель та споруд - збільшили на 9,3%, до 6 млрд. 466,5 млн. грн., з установки інженерного обладнання будівель і споруд - знизили на 10,7%, до 766,5 млн. грн., із завершення будівництва - збільшили на 15,2%, до 39,2 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором - збільшили на 13,4%, до 9,9 млн. грн.

У Держкомстаті відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 82,5% від загального обсягу, з капітального ремонту - 10,4%, з поточного ремонту - 7,1%.

Зокрема, будівельні підприємства Києва в січні-березні ц.р. збільшили обсяг робіт на 1,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1 млрд. 921,7 млн. грн., виконавши 24,7% від загальнодержавного обсягу робіт.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в січні-лютому цього року збільшили обсяги робіт на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 4 млрд. 430,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України за 2010 року знизили обсяги робіт на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 43 млрд. 174,9 млн. грн.