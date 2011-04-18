Депутати пропонують надати власникам житла право вибирати спосіб управління будинком

Народні депутати України Валерій БОНДИК, Едуард ПРУТНІК, Олексій ПЛОТНІКОВ, Валерій ХАРЛІМ, Дмитро ШПЕНОВ, Василь СТЕЛЬМАШЕНКО (Партія регіонів), Валерій БАРАНОВ, Юрій ЛИТВИН (Блок Литвина), Юрій КРУК (БЮТ) пропонують надати право власникам житла і нежитлових приміщень у будинку самостійно вибирати спосіб управління будинком, визначати виконавців житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в законопроекті №8391 «Про внесення змін до Закону «Про житлово-комунальні послуги (щодо вдосконалення системи управління житловим фондом і вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг)», внесеному до парламенту 14 квітня ц.р.

Згідно з документом, розміщеним на сайті ВР, планується, що власник житла і нежитлових приміщень матиме право доручати повністю або частково розпоряджатися й управляти належним йому майном, а також визначати виконавців житлово-комунальних послуг.

У випадку, якщо в будинку не створено об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ЖБК і т.д.), пропонується вирішувати питання вибору способу управління будинком через загальні збори власників житлових і нежитлових приміщень.

Планується, що власники житлових і нежитлових приміщень будинку можуть ухвалити рішення про один із таких способів управління будинком: управління будинком через створену ними організацію (ОСББ, ЖБК і т.д.) або надання послуг із управління будинком виконавцем таких послуг.