Кабмін пропонує зміни у правила надання субсидій

Кабінет міністрів України пропонує виключити з умов отримання населенням субсидій з оплати житлово-комунальних послуг вимогу щодо обов`язкового укладення боржником із постачальником житлово-комунальних послуг договору про реструктуризацію заборгованості.

Про це йдеться в законопроекті №8390 «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій і комунальні послуги, що утворилася станом на 1 грудня 2006 року», внесеному до парламенту 14 квітня ц.р.

Згідно з документом, розміщеним на сайті ВР, зі статті 3 пропонується виключити пункт, що зобов`язує передбачити включення в умови надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у разі наявності заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги, норми щодо обов`язкового укладення боржником із підприємством – постачальником житлово-комунальних послуг договору про реструктуризацію цієї заборгованості.