Суд повернув столиці ще понад 100 га землі

Господарський суд м. Києва 18 квітня задовольнив позов Генеральної прокуратури України і прийняв рішення, за яким у державну власність повернуто земельні ділянки міста загальною площею понад 106 га.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, у ході перевірки встановлено численні порушення вимог чинного законодавства при отриманні у 2007 році обслуговуючим кооперативом "Механізатор" земельних ділянок, розташованих у Голосіївському районі Києва.

Так, рішенням Київради від 1 жовтня 2007 року всупереч вимогам Земельного кодексу, Закону "Про природно-заповідний фонд України" та Житлового кодексу вказаному кооперативу передано землі природно-заповідного фонду площею 106,91 га (74,99 га безоплатно у приватну власність для будівництва житла та 31,92 га в довгострокову оренду для рекреаційних цілей та благоустрою території). При цьому засновниками цього кооперативу були лише чотири фізичні особи, які не потребували поліпшення житлових умов. У подальшому вказаний кооператив передав земельні ділянки, які були надані йому у приватну власність, до статутного фонду інших товариств, зазначають у Генпрокуратурі.

З огляду на порушення чинного законодавства, допущені при наданні земельної ділянки і створенні зазначеного кооперативу, Генпрокуратура пред`явила до Господарського суду позов, який 18 квітня суд задовольнив. Визнано недійсними зазначене рішення Київради, державні акти на землю та визнано відсутність у вказаного кооперативу та подальших набувачів права власності на ці земельні ділянки.

З урахуванням попередніх судових рішень за позовами Генпрокуратури скасовано незаконні рішення Київради про передачу обслуговуючим кооперативам понад 660 га земель природно-заповідного та історико-культурного призначення вартістю понад 860 млн. грн.

Довідка УНІАН. Наприкінці жовтня 2007 року депутат Київради Віталій КЛИЧКО звернувся у Шевченківський райсуд столиці з позовом до Київради про визнання незаконними і скасування рішень сесії від 1 жовтня 2007 року, коли депутати роздали понад 2 тис. гектарів столичних земель.

За даними Блоку Кличка, на зазначеній сесії Київради були прийняті рішення про передачу у приватну власність або постійне користування понад 4% столичної землі, загальна вартість розподіленої землі перевищує 10 млрд. доларів.

20 травня 2008 року Шевченківський райсуд Києва відмовився задовольнити позов В.КЛИЧКА.