ВР не включила до порядку денного питання про мораторій на підвищення тарифів і цін

Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного сесії питання про встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували лише 119 народних депутатів із 390 зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за включення даного питання до порядку денного фракції Партії регіонів та Народної партії.

"За" голосували 63 депутати від "БЮТ-Батьківщини", 24 - від НУ-НС, 25 - від КПУ і двоє членів групи "Реформи заради майбутнього".

Проектом постанови, внесеним народним депутатом від НУ-НС Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, передбачалося, у зв’язку із припиненням дії Закону «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги» та відновленням стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги, встановити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги до виконання державою своїх зобов’язань про виплату зарплат, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню.