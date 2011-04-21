ДІУ розглядає всі пропозиції провідних банків щодо вигідного кредитування населення

Державна іпотечна установа (ДІУ) розглядає всі пропозиції провідних банків країни щодо вигідного кредитування населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Сумах під час спільної наради з питань фінансування добудови житлових об`єктів і відновлення іпотечного кредитування в регіонах України заявив заступник голови правління ДІУ Юрій ЗОЦ.

«Ми всіма силами намагаємося налагодити діалог між банками і забудовниками», - запевнив Ю.ЗОЦ.

За його словами, цього року планується передати в розпорядження місцевої влади Сумської області 365 квартир і здати в експлуатацію 1 мільйон квадратних метрів житла. Для цього в 2011 р. Кабінетом Міністрів України в рамках програми «Доступне житло» Державній іпотечній установі виділено 1,5 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції щодо сприяння будівництву, а також забезпечення реалізації державних програм щодо забезпечення житлом громадян України.