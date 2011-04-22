Дату відкриття НСК «Олімпійський» буде визначено 25 травня - Колесніков

Віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ прогнозує, що дата відкриття Національного спортивного комплексу «Олімпійський» буде визначена 25 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час семінару з журналістами регіональних ЗМІ.

«На сьогодні немає ніяких побоювань щодо готовності стадіону. І 25 травня буде вирішено, коли його відкриють», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також він зазначив, що у квітні 2012 року будуть підбиті підсумки щодо того, скільки було залучено коштів інвесторів на проекти, пов'язані з підготовкою до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у березні заявляв, що не виключає, що відкриття реконструйованого стадіону НСК «Олімпійський» у Києві може бути перенесене з 24 серпня на осінь.

«Проблеми цього олімпійського стадіону полягають у тому, що надто пізно ми почали ним займатися. Надто пізно», - наголосив Президент.

Другою об'єктивною проблемою в реконструкції НСК «Олімпійський» він назвав високу технологічність і складність проекту.

«Наприклад, укриття вантове - це перший проект у світі, який здійснюватиметься у Києві», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«І за термінами воно проводитиметься приблизно місяць. Тобто, у 20-х числах квітня ми зможемо одержати відповідь приблизно, коли ми побачимо кінець будівництва “олімпійського” стадіону. З 20-х чисел травня ми остаточно скажемо, коли ми відкриємо стадіон», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.