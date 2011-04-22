У Києві суд повернув державі ще понад 300 га землі

У Києві за позовами Генеральної прокуратури Господарський суд повернув державі ще понад 302 га землі, незаконно виділені столичною владою у попередні роки.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури України.

За їх даними, за результатами проведеної Генеральною прокуратурою перевірки встановлено численні порушення вимог чинного законодавства при отриманні у 2007 році обслуговуючими кооперативами "Технолог", "Освітянин" і "Соцбудівництво" земельних ділянок, розташованих у Голосіївському районі столиці, загальною площею понад 302 га.

Так, рішеннями Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року всупереч вимогам Земельного та Житлового кодексів, Законів "Про природно-заповідний фонд України" та "Про охорону культурної спадщини" передано вказаним кооперативам землі природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення площею 302,79 га, у тому числі 220,99 га безоплатно у приватну власність для будівництва житла та 81,8 га в довгострокову оренду для рекреаційних цілей та благоустрою території. При цьому засновниками цих кооперативів були лише по четверо фізичних осіб, які не потребували поліпшення житлових умов. У подальшому вказані кооперативи передали земельні ділянки, які були надані їм у приватну власність, до статутного фонду інших товариств.

З огляду на порушення чинного законодавства, допущені при наданні земельних ділянок і створенні зазначених кооперативів, Генеральною прокуратурою до Господарського суду Києва було пред`явлено три позови, які 21 квітня судом задоволено.

Визнано недійсними зазначені рішення Київської міської ради, державні акти на землю та визнано відсутність у вказаних кооперативів та подальших набувачів права власності на ці земельні ділянки.

Загалом з урахуванням попередніх судових рішень за позовами Генеральної прокуратури України скасовано незаконні рішення Київської міської ради про передачу обслуговуючим кооперативам понад 960 га земель природно-заповідного та історико-культурного призначення вартістю понад 1,3 млрд. грн., поінформували в ГПУ.