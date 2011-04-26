У Києві найдорожчий будинок у квітні можна купити за 7 млн. дол. - експерт

Вартість пропозиції найдорожчого будинку в Києві в квітні становила 7 млн. дол.

Про це йдеться в рейтингу п'яти найдорожчих котеджів Києва і області порталу Slando, переданому УНІАН.

Згідно з рейтингом, найдорожчим є трирівневий будинок загальною площею 620 кв. м з ліфтом, басейном, тренажерним залом, сауною, гаражем і ділянкою в 9 соток, розташований на Печерську (по вул. Панфіловців).

Друге місце посів 4-поверховий особняк загальною площею 913 кв. м в Голосіїво (пров. Цимбалів Яр). Вартість будинку становить 6,5 млн. дол.

На третій позиції - будинок по вул. Чорногірській на Печерську вартістю 5 млн. дол. Загальна площа трирівневого будинку становить 1 тис. кв. м, площа земельної ділянки - 10 соток.

До п'ятірки також увійшов 4-поверховий особняк у Святошинському районі вартістю 4,5 млн. дол. Загальна площа будинку - 2 тис. кв. м, площа земельної ділянки - 70 соток. У котеджі є SPA-центр, сауна, басейн, кінотеатр з професійним обладнанням, гараж на 6 машин.

Замикає рейтинг 3-поверховий особняк на Оболонській набережній вартістю 4,1 млн. дол. Загальна площа будинку - 730 кв. м, в будинку - 6 спалень, 5 санвузлів, басейн, сауна, камінний зал, гараж. Площа земельної ділянки - 4 сотки.

Як повідомляв УНІАН, вартість пропозиції найдорожчого котеджу в Києві в березні становила 13 млн. дол.