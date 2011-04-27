Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне прискорити будівництво житла в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Наполягаю на прискоренні житлового будівництва. Тут потрібно задіювати всі ресурси і створити додаткові умови для відновлення того будівельного буму, який у нас був», - сказав М.АЗАРОВ.

Він доручив Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі спільно з Національним банком розробити механізми для зацікавленості сімей брати довгострокові кредити на придбання житла.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, станом на 1 січня ц.р. в Україні кількість незавершених об'єктів будівництва скоротилася на 3,8% порівняно з 1 січня 2010 р. - до 18,3 тис. об'єктів.

Серед об'єктів незавершеного будівництва налічувалося 12 519 будівель і 5 742 інженерних споруди, будівництво більшості з них тимчасово призупинено або законсервовано (відповідно 65,5% і 62,6% загальної кількості).

Майже третина (4 089 об'єктів) будівель незавершеного будівництва - це житлові будівлі (загальною площею 15,8 млн. кв. м), з яких у стадії будівництва було 1 363 (площею 10 млн. кв. м), а будівництво 2 726 будівель (5,8 млн. кв. м) тимчасово припинено або законсервовано.

У Держстаті відзначили, що вагомою є частка житлових будівель, будівництво яких здійснювалося в Тернопільській (82,9% загальної кількості житлових будівель у регіоні), Рівненській (80,9%), Івано-Франківській (78,7%) областях і Києві (70,3%), водночас у Житомирській і Кіровоградській областях вона становила лише 3,3% і 4,9% відповідно. Із загальної кількості незавершених нежилих будівель 2 958 (35,1%) продовжували споруджувати, будівництво 5 472 (64,9%) тимчасово припинено або законсервовано.