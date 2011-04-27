Кабмін розширив перелік підстав для кредитних канікул

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (№ 584 від 29 травня 2001 року), якими розширив перелік підстав для надання можливості відстрочення сплати основної суми боргу окремим категоріям позичальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА.

За словами віце-прем`єр-міністра, зміни дозволять зменшити кредитне навантаження на молоді сім`ї, які інвестували свої кошти в проблемні будівельні об`єкти.

«Змінами встановлюється, що регіональне управління Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у разі народження дитини, одруження, смерті одного з членів сім`ї позичальника, а також порушення терміну прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкту більш ніж на шість місяців може визначити в кредитному договорі з позичальником пільговий період для сплати основної суми боргу, крім відсотків за користування кредитом, строком до одного року або до прийняття в експлуатацію такого об`єкту», – пояснив В.ТИХОНОВ.

При цьому він зазначив, що причиною внесення таких змін став аналіз об`єктів житлового призначення, що будуються в рамках реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом. Зокрема, виявлено значну кількість не початих будівництвом об`єктів і об`єктів, обсяги виконаних робіт на яких не відповідають сумам інвестованих у будівництво коштів.

«Встановлено, що загальна кількість позичальників – молодих сімей, які одержали пільгові державні кредити та інвестували свої кошти в проблемні житлові об`єкти, становить 668 молодих сімей. Перспектива отримання житла для цих сімей на даний час є невизначеною. Матеріали щодо таких об`єктів ми передали правоохоронним органам», – сказав віце-прем`єр-міністр.

Він уточнив, що загальний обсяг коштів, перерахований позичальниками замовникам будівництва цих об`єктів за рахунок кредитних ресурсів державного і місцевих бюджетів, кредитних ресурсів на кредитування педагогічних працівників, кредитних ресурсів комерційних банків, статутного капіталу фонду, а також власних коштів позичальників, становить 164,9 млн. грн.