Кабмін затвердив новий склад наглядової ради Держфонду сприяння молодіжному будівництву

Кабінет Міністрів України сьогодні затвердив новий склад наглядової ради Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Про це УНІАН повідомила прес-секретар віце-прем`єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА Надія ПЕТРУНЯК.

За її словами, головою наглядової ради призначено радника, спеціального уповноваженого прем`єр-міністра України Анатолія ТОЛСТОУХОВА. Його заступниками стали заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Дмитро ІСАЄНКО, голова ради Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» Володимир ГРИЩЕНКО.

До складу наглядової ради (за згодою) увійшли народні депутати України Сергій ГРІНЕВЕЦЬКИЙ, Павло КОСТЕНКО, Владислав ЛУК’ЯНОВ, Андрій ПІНЧУК, Катерина САМОЙЛИК, а також заступник міністра освіти і науки, молоді і спорту Петро КУЛИКОВ, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій МАКСЮТА, голова центрального комітету Профспілки працівників молодіжних житлових комплексів і комітетів місцевого самоврядування Ніна КАРАВАН, секретар Міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Василь НЕДАШКОВСЬКИЙ, завідуючий відділом житлово-комунального господарства і будівельного комплексу Управління реального сектору економіки Департаменту професійної експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України Іван ШИМКОВ.