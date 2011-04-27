Уряд має намір збільшити штрафи за порушення у сфері містобудування

Кабінет Міністрів України сьогодні схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності і вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

За його словами, міністерство розробило цей законопроект на виконання Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

В.ТИХОНОВ відзначив, що законопроектом передбачається збільшити розміри штрафних санкцій за правопорушення у сфері містобудування, диференціювати розміри штрафів залежно від категорії складності об`єктів, що будуються, а також ввести персональну відповідальність окремих виконавців за правопорушення у сфері містобудування.

«Спрощення дозвільних процедур у будівництві має відбуватися одночасно з посиленням контролю з боку держави над будівництвом і підвищенням відповідальності всіх учасників процесу. Розмір штрафу чи іншого покарання за порушення законодавства, будівельних норм, стандартів і правил має відповідати шкоді, яку завдано або може бути завдано в результаті такого порушення», – пояснив віце-прем`єр-міністр.

Він також сказав, що існуючі розміри штрафних санкцій є мінімальними, не лякають учасників будівельного процесу, і вони дозволяють собі діяти за межами правового поля.