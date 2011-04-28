Мінрегіонбуд має намір до червня провести інвентаризацію недобудов в Україні

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства спільно з обласними держадміністраціями має намір провести по всій території України інвентаризацію незавершених об`єктів будівництва з метою вирішення питання доцільності їх добудови, а також визначення необхідних обсягів фінансування добудови тих об`єктів, за якими буде прийняте відповідне рішення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра України – міністра будівництва і ЖКГ Віктора ТИХОНОВА.

За словами віце-прем`єр-міністра, інвентаризацію планується завершити в третій декаді травня. До списку недобудов, який планується передати в Кабінет міністрів, мають увійти всі незавершені об`єкти будівництва незалежно від форми власності.

«Інвентаризацію проводимо, аби побачити чітку картину по кожній недобудові: яке призначення того чи іншого об`єкта, хто замовник будівництва, ступінь його готовності, кошторисна вартість, наявність проектно-кошторисної документації, наявність дозволу на виконання будівельних робіт, висновок облдержадміністрації щодо доцільності продовження його будівництва. Тоді ми зможемо визначитися, які об`єкти в найближчі кілька років добудуємо, скільки на це потрібно коштів, і що робити з тими об`єктами, добудова яких є недоцільною», - пояснив В.ТИХОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня ц.р., в Україні кількість незавершених об`єктів будівництва склала 18,3 тис. об`єктів, з яких 6,5 тис. (35,4%) знаходилися в стадії будівництва, а на 11,8 тис. (64,6%) будівництво тимчасово припинене або законсервоване.

При цьому на території 21 регіону країни кількість тимчасово припинених або законсервованих об`єктів перевищувала кількість об`єктів, що будувалися.

Серед об`єктів незавершеного будівництва налічувалося 12 519 будівель і 5 742 інженерні споруди, будівництво більшості з них тимчасово припинене або законсервоване (відповідно 65,5% і 62,6% від загальної кількості).

Майже третина (4 089 об`єктів) будівель незавершеного будівництва - це житлові будівлі (загальною площею 15,8 млн. кв. м), з яких у стадії будівництва знаходилося 1 363 (площею 10 млн. кв. м), а будівництво 2 726 будівель (5,8 млн. кв. м) тимчасово припинено або законсервовано.