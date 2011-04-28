В Україні не здійснюється процес регулювання тарифів на послуги ЖКГ – депутат Матчук

В Україні не здійснюється процес регулювання тарифів на послуги житлово-комунального господарства.

Про це заявив народний депутат («Наша Україна»), член Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами депутата, така ситуація склалася через невизначеність, у якій з початку року змушена працювати Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ).

Депутат нагадав, що з 1 січня цього року замість НКРЕ мала бути створена Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг, але до цього часу вона так і не з’явилася. За даними В.МАТЧУКА, до моменту створення нового органу функції тарифного регулювання по всій Україні тимчасово покладалися на кількох працівників НКРЕ, які вже зараз не мають законних повноважень на цю роботу.

«Виходить, що у державі з 46-мільйонним населенням зараз ніхто не займається розробкою тарифної політики, ніхто не аналізує тарифи на ЖКГ, ніхто не проводить оперативного реагування на подані розрахунки. Це абсолютний ступор галузі, повна невизначеність і абсурд», - заявив В.МАТЧУК.

За його словами, через те, що в Україні не створений орган, який регулюватиме тарифну політику, бюджет держави зазнає мільярдних втрат. Так, собівартість роботи на комунальних підприємствах (тепло- і водозабезпечення) зростає щомісяця, але ті перерахунки, які вони подають до НКРЕ, ніхто не розглядає. Таким чином ці підприємства з кожним днем накопичують величезну заборгованість.

«Вже зараз така різниця у тарифах сягає близько 18 мільярдів гривень і постійно збільшується. Це неймовірні втрати для державного бюджету, бо зрозуміло, що комунальні підприємства самі не зможуть впоратися з величезним боргом. Така ситуація – яскравий приклад злочинної бездіяльності нинішньої влади, яка через звичайну халатність допускає мільярдні втрати з бюджету», - вважає депутат.

У зв’язку з такою ситуацією В.МАТЧУК закликає уряд і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА якнайшвидше повідомити, чи буде створена Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг. «Якщо Нацкомісія не буде створена – то нехай хоча б НКРЕ отримає повноваження, щоб почати «розгрібати» ситуацію. Або ж створюйте Нацкомісію регулювання ринку комунальних послуг – і нехай цей орган терміново береться за вирішення проблеми. Бо найгірше зараз – стан невизначеності», - сказав депутат.

У прес-служба В.МАТЧУКА нагадали, що закон про створення Нацкомісії регулювання ринку комунальних послуг був прийнятий 9 липня 2010 року і підписаний Президентом.