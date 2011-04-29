Населення України у січні-березні сплатило ЖКП на 90%

Жителі України у січні-березні 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 12,1 млрд. грн., що становить 90,2% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Закарпатській, Львівській і Івано-Франківській областях (103,2-99,4%), найнижчий – у Дніпропетровській області, Криму, Луганській і Донецькій областях (79,6-86,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у березні ц.р. збільшилися на 23,7% порівняно з відповідним періодом 2010 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 477,4 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у березні 2011 року збільшилася на 0,8% порівняно з лютим, і на початок квітня 2011 року становила 12 млрд. 636 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 2,8 місяця. Збільшення заборгованості відбулося у 21 регіоні країни.

Зокрема, у березні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 31,7% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 22,6%, за вивіз побутових відходів – 19,3%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,8%, за газопостачання – 21,6%.

У січні-березні 2011 року населення сплатило за електроенергію 2 млрд. 316 млн. грн., що становить 167,2% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався у Закарпатській, Одеській і Херсонській областях (324,5-223,4%), найнижчий – у Чернігівській області (93,5%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок квітня 2011 року становила 2 млрд. 918,1 млн. грн.

У січні-березні 2011 року населення України уклало 22,3 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 52,7 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 49 млн. грн.