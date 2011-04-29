Вартість найдорожчої квартири в квітні склала 71,7 млн. грн.

Вартість пропозиції найдорожчої квартири в Києві в квітні 2011 року склала 71,7 млн. грн.

Про це йдеться в рейтингу п`яти найдорожчих апартаментів Києва порталу Slando, переданому УНІАН.

Згідно з рейтингом, загальна площа найдорожчої квартири на вул. Грушевського, 9а становить 640 кв. м. На другому місці - триповерховий пентхауз біля станції метро «Арсенальна» на вул. Московська вартістю 59,2 млн. грн. Загальна площа квартири становить 740 кв. м. В апартаментах є два каміни, басейн, тераси для барбекю, спортзал, зимовий сад, SPA-зона.

Третю позицію займає ще одна квартира в будинку на вул. Грушевського, 9а вартістю 55,7 млн. грн. Загальна площа квартири з дизайнерським ремонтом - 348,3 кв. м.

Замикають рейтинг шестикімнатна квартира загальною площею 508 кв. м в клубному будинку на Печерську на вул. Гастелло, 10 вартістю 36 млн. грн., а також шестикімнатна трирівнева квартира біля станції метро «Республіканський стадіон» (вул. Барбюса, 5в) вартістю 33,6 млн. грн. Загальна площа квартири складає 327 кв. м.