Зарубіжні архітектори зайнялися благоустроєм центру Києва до Євро-2012

Київська міська державна адміністрація завтра, 30 квітня, підіб'є підсумки міжнародного архітектурного конкурсу «Благоустрій центральної частини Києва до Євро-2012 і на перспективу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, в конкурсі, який стартував 20 грудня 2010 року, крім українських архітекторів, взяли участь архітектори з 16 країн, зокрема, з Колумбії, США, Норвегії, Японії, Росії, Мексики, Австралії, Португалії, Великобританії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Румунії.

За підсумками конкурсу з 48 проектів відібрано 9 кращих проектів з благоустрою центральної частини столиці, зокрема, Крайки (туристичний маршрут), Поштової площі, Київського Дитинця та Пейзажної алеї, Контрактової площі та Андріївського узвозу, Європейської площі з виходом з Хрещатика до Дніпра, Хрещатика і Майдану Незалежності, Київської фортеці.

Згідно з матеріалами, підготовленим до презентації конкурсу, що є у розпорядженні агентства, авторами всіх відібраних 9 проектів виступили зарубіжні архітектори з Колумбії, Нідерландів, Великобританії, США, Росії, Норвегії, Австралії, Японії та ін.

Перша премія в конкурсі становитиме 10 тис. євро, сім других премій - по 2 тис. євро.

Як зазначив Р. КРАМАРЕНКО, всі пропозиції конкурсу не будуть реалізовані як інвестиційні проекти, оскільки деякі з них інвестиційно не привабливі.

При цьому він додав, що в ході конкурсу надійшли інвестиційні пропозиції щодо встановлення Оглядового колеса. Деталей даної пропозиції заступник голови КМДА не озвучив.

За словами Р. КРАМАРЕНКА, пропозиції архітекторів будуть об'єднані з пропозиціями потенційних інвесторів, девелоперів, напрацюваннями КМДА, яка планує задіяти об'єкти комунальної власності та земельні ділянки.

У свою чергу головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК зазначив, що головною метою конкурсу було об'єднання ідей архітекторів з різних країн для створення пішохідного простору між Софією Київською і Києво-Печерською Лаврою, облаштування набережної Дніпра від Поштової площі до моста Патона.