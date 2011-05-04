Вартість оренди квартир у Києві зросла на 0,79% - до 509 дол.

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 5 квітня по 4 травня 2011 року зросла на 0,79% (4 дол.) – до 509 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 522 дол., 2-кімнатних, – на 6 дол., до 691 дол., 3-кімнатних, – на 1 дол., до 825 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 401 дол., 2-кімнатних, – на 6 дол., до 678 дол., 3-кімнатних, – на 4 дол. – до 797 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол., до 321 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол. – до 423 дол., 3-кімнатних, – на 5 дол., до 632 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол., до 330 дол., 2-кімнатних, – на 2 дол., до 439 дол., 3-кімнатних, – на 5 дол., до 603 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол., до 306 дол., 2-кімнатних, – на 4 дол., до 414 дол., 3-кімнатних, – на 3 дол., до 524 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 324 дол., 2-кімнатних, – на 4 дол., до 448 дол., 3-кімнатних, – на 5 дол., до 535 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 385 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол., до 502 дол., 3-кімнатних, – на 2 дол., до 634 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол., до 297 дол., 2-кімнатних, – на 1 дол., до 414 дол., 3-кімнатних, – на 5 дол., до 526 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 312 дол., 2-кімнатних, – на 1 дол., до 436 дол., 3-кімнатних, – на 2 дол. – до 550 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 298 дол., 2-кімнатних, – на 2 дол., до 408 дол., 3-кімнатних, – на 5 дол., до 533 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2010 р. зросла на 16,68% (73 дол.) – до 511 дол. за квартиру за місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.