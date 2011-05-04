На вторинному ринку Києва вартість житла у квітні зросла на 0,5%

На вторинному ринку Києва середня вартість продажі 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року зросла на 0,50% – до 1799 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1391 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2844 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Печерському районі – на 0,35% (10 дол.) – до 2844 дол./кв. м, Шевченківському, – на 0,56% (13 дол.) – до 2324 дол./кв. м, Голосіївському, – на 0,84% (15 дол.) – до 1791 дол., Оболонському – на 0,16% (3 дол.) – до 1830 дол., Солом’янському – на 0,63% (10 дол.) – до 1601 дол., Подільському – на 0,49% (8 дол.) – до 1637 дол., Святошинському – на 0,54% (8 дол.) – до 1481 дол., Дарницькому – на 0,36% (5 дол.) - до 1391 дол., Дніпровському районі – на 0,40% (6 дол.) – до 1515 дол., Деснянському районі – на 1,05% (15 дол.) – до 1447 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні-березні 2011 року знизилася на 0,31% – до 1789 дол./кв. м; у 2010 році зросла на 7,28% – до 1795 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.