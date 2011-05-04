На вторинному ринку Одеси середня вартість житла знизилася на 0,34%

На вторинному ринку Одеси середня вартість продажі 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року знизилася на 0,34% (5 дол.) - до 1478 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовського з середнім показником 1156 дол./кв. м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу становила 1694 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Черемушки - на 0,33% (4 дол.) - до 1209 дол., в районі Молдаванка - на 0,50% (6 дол.) - до 1214 дол., в селищі Котовського - на 0, 17% (2 дол.) - до 1156 дол. / кв. м.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Приморському районі - на 0,65% (11 дол.) - до 1694 дол., в районі Таїрово - на 0,42% (6 доларів) - до 1409 дол.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Одеси середня вартість продажі 1-3-кімнатних квартир у 2010 році виросла на 6,58% (92 доларів) - до 1493 дол./кв. м.

У компанії підкреслюють, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.