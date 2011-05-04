На первинному ринку Києва вартість житла зросла до 1562 дол./кв. м

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року зросла на 0,77% (12 дол.) - до 1562 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1233 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2400 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 0,98% (19 дол.) – до 1954 дол./кв. м, Голосіївському, – на 0,62% (10 дол.) – до 1622 дол., Оболонському – на 0,62% (10 дол.) – до 1618 дол., Солом’янському – на 0,64% (9 дол.) – до 1426 дол., Дніпровському – на 0,94% (12 дол.) - 1290 дол., Подільському – на 1,05% (15 дол.) – до 1448 дол., Святошинському – на 1,02% (13 дол.) – до 1291 дол., Деснянському – на 0,81% (10 дол.) - до 1251 дол./кв. м, Дарницькому – на 0,98% (12 дол.) – до 1233 дол., Печерському районі – на 0,50% (12 дол.) – до 2 400 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні-березні 2011 року стабілізувалася на рівні 1548 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.