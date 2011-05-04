«Вторинка» Дніпропетровська подорожчала на 0,62%

На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року виросла на 0,62%, або на 7 дол., - до 1 138 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район із середнім показником 883 дол./кв. м, найдорожчим - Жовтневий, де середня ціна продажу становила 1 364 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Кіровському районі - на 0,77% (9 дол.) - до 1 181 дол., Жовтневому - на 0,52% (7 дол.) - до 1 364 дол., Ленінському - на 0,57% (5 доларів) - до 883 дол., Самарському - на 0,53% (5 дол.) - до 941 дол., Індустріальному - на 1,04% (10 дол.) - до 969 дол., Бабушкінському - на 0,38% (5 доларів) - до 1 309 дол., Амур-Нижньодніпровському - на 0,43% (4 дол.) - до 939 дол./кв. м, Червоногвардійському районі - на 0,75% (9 доларів) - до 1 211 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир в 2010 році виросла на 8,34%, або на 87 дол., - до 1 132 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.