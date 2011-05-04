На вторинному ринку Львова вартість житла зросла до 1 424 дол./кв. м

На вторинному ринку Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року виросла на 0,71%, або на 10 дол., - до 1 424 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район із середнім показником 1 175 дол./кв. м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу становила 1821 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла в місті зафіксовано в Галицькому районі - на 0,61% (11 доларів) - до 1 821 дол., Залізничному - на 1,04% (13 доларів) - до 1 268 дол./кв. м, Личаківському районі - на 0,53% (7 дол.) - до 1 316 дол., Франківському - на 0,79% (11 дол.) - до 1 407 дол., Шевченківському - на 0,57% (7 доларів) - до 1 239 дол., Сихівському районі - на 1,12% (13 дол.) - до 1 175 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Львова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в 2010 році виросла на 3,98%, або на 54 дол., - до 1 418 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.