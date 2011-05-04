«Вторинка» Харкова в квітні подорожчала до 1023 дол./кв. м

На вторинному ринку Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року виросла на 0,39%, або 4 дол., - до 1023 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район із середнім показником 877 дол./кв. м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу становила 1271 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла відбувся у Київському районі - на 0,63% (8 доларів) - до 1271 дол., Жовтневому - на 0,21% (2 дол.) - до 953 дол., Фрунзенському - на 0,52% (5 доларів) - до 960 дол., Московському - на 0,66% (6 доларів) - до 915 дол. / кв. м, Орджонікідзевському - на 0,34% (3 дол.) - до 877 дол. / кв. м, Дзержинському районі - на 0,65% (8 дол.) - до 1235 дол.

При цьому зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Ленінському районі - на 0,38% (4 дол.) - до 1048 дол., Комінтернівському - на 0,11% (1 дол.) - до 919 дол, Червонозаводському районі - на 0,32% ( 3 дол.) - до 921 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир в 2010 році виросла на 8,10%, або 77 дол., - до 1021 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.