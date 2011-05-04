На вторинному ринку Донецька вартість житла зросла на 0,26%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажі 1-3-кімнатних квартир у квітні 2011 року виросла на 0,26%, або 3 дол., - до 1163 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район із середнім показником 746 дол./кв. м, найдорожчим - Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1468 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося у Ворошиловському районі - на 0,47% (7 доларів) - до 1468 дол., Куйбишевському районі - на 0,11% (1 дол.) - до 948 дол., Кіровському районі - на 0,24% (2 дол.) - до 845 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Київському районі - на 1,61% (20 доларів) - до 1260 дол., Калінінському - на 0,70% (8 дол.) - до 1157 дол., Петровському - на 0,81% (6 дол.) - до 746 дол. / кв. м, Пролетарському - на 0,67% (6 доларів) - до 896 дол., Будьонівському - на 0,44% (4 дол.) - до 918 дол., Ленінському - на 0,42% (4 дол.) - до 947 дол. / кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Донецька середня вартість продажі 1-3-кімнатних квартир у 2010 році виросла на 5,67%, або 62 дол., - до 1165 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.