Депутат пропонує продовжити до 2015 року мораторій на відчуження гуртожитків

Народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО (БЮТ) пропонує продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на відчуження гуртожитків.

Про це йдеться в законопроекті №8446 «Про внесення змін до деяких законів України «Про забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків» щодо продовження мораторію», внесеному до парламенту 27 квітня ц.р.

Згідно з документом, розміщеним на сайті ВР, пропонується з метою захисту житлових прав жителів гуртожитків, недопущення їх виселення із займаних житлових приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, які будувалися за державні кошти, встановити мораторій до 1 січня 2015 року на відчуження (окрім передачі в комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад) гуртожитків, що знаходяться в повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, або що увійшли до статутних фондів акціонерних або колективних підприємств, створених у процесі приватизації або корпоратизації.

Пропонується встановити, що мораторій діє на відчуження у будь-який спосіб гуртожитків як цілісних майнових комплексів або їх окремих будівель, споруд, житлових і нежитлових приміщень та іншого майна на користь фізичних або юридичних осіб.

Діючим законом «Про забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків» встановлено мораторій на відчуження гуртожитків упродовж трьох років із дня публікації закону (2008 рік).