Вартість землі в Дніпропетровській обл. знизилася на 0,55% - до 2536 дол. за сотку

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво в квітні 2011 року знизилася на 0,55%, або 14 дол., - до 2536 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Криничанський район із середнім показником 1033 дол./сотка, найдорожчим - Синельниківський район, де середня ціна продажу становила 2773 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Дніпропетровському районі області знизилася на 0,59% (16 доларів) - до 2693 дол./сотка, у Новомосковському - на 0,41% (5 дол.) - до 1217 дол./сотка, у Криничанському - на 0,19% (2 дол.) - до 1033 дол./сотка, у Синельниківському - зросла на 0,22% (6 доларів) - до 2773 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво в першому кварталі 2011 року знизилася на 0,53%, або 14 дол., - до 2565 дол. за сотку; в 2010 році - зросла на 0,75%, або 19 дол., - до 2579 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.