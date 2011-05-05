Вартість землі в Одеській обл. знизилася на 0,88% - до 6210 дол. за сотку

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в квітні 2011 року знизилася на 0,88% (55 доларів) - до 6210 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, в області найдешевшим залишався Біляївський район із середнім показником 2809 дол./сотка, найдорожчим - Іллічівськ, де середня ціна продажу с 8141 дол./сотка.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі знизилася на 1,18% (94 доларів) - до 7881 дол./сотка, в Іллічівську - зросла на 0,30% (24 доларів) - до 8141 дол./сотка, в Комінтернівському районі - знизилася на 0,63% (38 доларів) - до 6034 дол./сотка, у Біляївському - знизилася на 0,60% (17 доларів) - до 2809 дол./сотка, в Білгород-Дністровському - знизилася на 0,21% (12 доларів) - до 5588 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в першому кварталі 2011 року знизилася на 0,51% (32 доларів) - до 6322 дол. за сотку; в 2010 році - знизилася на 0,77% (49 дол.) - до 6354 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.