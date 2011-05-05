Вартість землі в Львівській області знизилася на 1% - до 2450 дол. за сотку

Середня вартість землі в Львівській області під котеджне будівництво в квітні 2011 року знизилася на 1,01% (25 дол.) - до 2450 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, найдешевшим в області залишався Кам'янка-Бузький район із середнім показником 1025 дол./сотка, найдорожчим - Пустомитівський район, де середня ціна продажу становила 2876 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі знизилася на 1,17% (34 дол.) - до 2876 дол./сотка, в Яворівському - на 0,32% (6 доларів) - до 1886 дол./сотка, у Жовківському - на 0,84% (11 дол) - до 1302 дол./сотка, у Кам'янка-Бузькому - на 0,49% (5 дол) - до 1025 дол./сотка, у Городоцькому - на 0,67% (12 дол.) - до 1782 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Львівській області під котеджне будівництво в першому кварталі 2011 року знизилася на 0,62% - до 2475 дол за сотку; в 2010 році - зросла на 0,84%, до 2490 дол за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.