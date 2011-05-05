Вартість землі в передмісті Києва знизилася на 0,43% - до 3904 дол. за сотку

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в квітні 2011 року знизилася на 0,43%, або 17 дол., - до 3904 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у квітні найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 1 055 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 6435 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 0,45% (29 доларів) - до 6435 дол./сотка, Броварському - на 0,33% (10 доларів) - до 3012 дол./сотка, Бородянському - на 0,47% (9 дол.) - до 1910 дол./сотка, Макарівському - на 0,45% (8 дол) - до 1777 дол./сотка, Васильківському - на 0,79 % (20 доларів) - до 2511 дол./сотка, Обухівському районі - на 0,39% (18 доларів) - до 4577 дол./сотка,

При цьому вартість земельних ділянок зросла в Баришівському районі - на 0,87% (10 доларів) - до 1153 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому - на 0,29% (3 дол.) - до 1055 дол./сотка, Білоцерківському - на 1,49% (18 дол.) - до 1227 дол./сотка, Вишгородському - на 0,57% (17 доларів) - до 3025 дол./сотка, Кагарлицькому - на 0,47% (7 дол.) - до 1505 дол./сотка, Фастівському - на 0,26% (3 дол.) - до 1162 дол./сотка, Іванківському районі-на 0,36% (4 дол.) - до 1107 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в першому кварталі 2011 року знизилася на 0,63%, або 25 дол., - до 3925 дол. за сотку; в 2010 році - зросла на 3,1%, або 119 дол., - до 3950 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.