Мінрегіонбуд передбачить кошти на недобудови при внесенні змін до держбюджету

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір передбачити кошти для добудови незавершених бюджетних об'єктів при внесенні змін до Державного бюджету 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Для бюджетних об'єктів ми шукатимемо можливість передбачити кошти при підготовці змін до Державного бюджету поточного року, а також – у проекті бюджету наступного року. Що стосується об'єктів недержавної форми власності, то після завершення інвентаризації Національний банк готовий провести спільну зустріч за участю представників банків і разом шукати можливості для фінансування добудови таких об'єктів», - сказав віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ.

У міністерстві нагадали, що прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ затвердив план заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади із добудови незавершених об'єктів будівництва. Перший етап – визначення об'єктів, які мають високий ступінь готовності (70% і більше) й можуть бути завершені за рік-півтора. За статистичними даними, такі об'єкти становлять 30% від усіх незавершених будівель. До 22 травня перелік об'єктів і пропозиції щодо їх добудови міністерство винесе на розгляд уряду.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства спільно з обласними держадміністраціями має намір провести по всій території України інвентаризацію незавершених об'єктів будівництва з метою вирішення питання доцільності їх добудови, а також визначення необхідних обсягів фінансування добудови тих об'єктів, щодо яких буде ухвалено відповідне рішення. Інвентаризацію планується завершити в третій декаді травня.

Нагадаємо, на 1 січня 2011 року в Україні налічується понад 18 тисяч незавершених об'єктів.