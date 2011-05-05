В Криму 20 готелів склали іспит на "зірковість", ялтинська «Вилла Елена» визнана кращою

В Автономній Республіці Крим 20 об'єктів розміщення пройшли категоризацію на «зірковість», з них 15 отримали категорію «3 зірки», 4 готелі - «4 зірки», а ялтинському готелю «Вилла Елена» присвоєно категорію «5 зірок».

Про це УНІАН повідомили в Курортно-інформаційному центрі Криму.

Згідно з повідомленням, в даний час розпочато роботу з присвоєння категорій сільським садибам. Визначати категорію об'єктів зеленого туризму буде комісія, до складу якої увійшли представники Міністерства курортів і туризму Криму, Державного підприємства «Кримський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», а також представники громадської організації «Слоу Фуд Крим».

Міністр курортів і туризму Криму Георгій ПСАРЬОВ заявив, що введення обов'язкової категоризації об'єктів розміщення дозволить стимулювати підприємницьку конкуренцію, а також підвищить якість надаваних послуг.

Нагадаємо, Верховна Рада України в лютому ц.р. прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про туризм» щодо обов'язковості встановлення категорій для об'єктів туристичної інфраструктури.