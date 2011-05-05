«Київміськбуд» збільшив чистий прибуток у 14 разів - до 167,8 млн. грн.

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» у 2010 році збільшило чистий прибуток у 14,2 рази, порівняно з 2009 роком, - з 11 млн. 816 тис. грн. до 167 млн. 832 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, минулого року компанія зменшила чистий дохід від реалізації продукції в 1,2 рази - з 2 млрд. 146 млн. 108 тис. грн. у 2009 році до 1 млрд. 735 млн. 266 тис. грн.

Статутний капітал компанії становить 16 млн. 535 тис. грн.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» ввів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м - в Києві і 5,4 тис. кв. м - у регіонах (у Севастополі).