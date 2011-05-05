В Україні вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 18,5%

У січні-березні 2011 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 18,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з лютим 2011 року в березні вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 1,6%. З початку року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 3,4%.

У Держкомстаті зазначили, що за перший квартал ц.р. вартість робіт із будівництва житлових будинків зросла на 16,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, із будівництва нежитлових будівель – на 16,6%, із будівництва транспортних споруд – на 23,1%, із будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 17,4%, із будівництва комплексних промислових споруд – на 25,9%, із будівництва інших інженерних споруд – на 17,3%.

Довідка УНІАН. У 2010 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 15,8%, порівняно з 2009 роком, у 2009 році - на 11,3%, порівняно з 2008 роком, у 2008 році - на 35,3%, порівняно з 2007 роком.