У Криму порушили справу щодо незаконного вилучення 25 гектарів землі в «Массандри»
16:16, 06 травня 2011Нерухомість
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Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного вилучення 25 гектарів землі вартістю 70 млн. грн. у державного підприємства «Таврида», що входить у структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Массандра».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі наглядового відомства.
Справу порушено згідно з ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України.
«У перевищенні службових повноважень підозрюються посадовці НПАТ «Массандра», «Тавриди» і Маломаяцької сільської ради. Перші незаконно відмовилися від земельної ділянки, а другі протиправно розпорядилися землями держпідприємства, які були виділені у власність ряду громадян», - йдеться в прес-релізі.
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