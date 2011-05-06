У Криму порушили справу щодо незаконного вилучення 25 гектарів землі в «Массандри»

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного вилучення 25 гектарів землі вартістю 70 млн. грн. у державного підприємства «Таврида», що входить у структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Массандра».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі наглядового відомства.

Справу порушено згідно з ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України.

«У перевищенні службових повноважень підозрюються посадовці НПАТ «Массандра», «Тавриди» і Маломаяцької сільської ради. Перші незаконно відмовилися від земельної ділянки, а другі протиправно розпорядилися землями держпідприємства, які були виділені у власність ряду громадян», - йдеться в прес-релізі.