Присяжнюк обіцяє ветеранам житло в найближчі 2 роки. У черзі - майже 5 тис. осіб

Влада Київщини розраховує у найближчі два роки забезпечити всіх ветеранів війни житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед урочистостями для ветеранів в приміщенні Київської облдержадміністрації заявив голова КОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Я думаю, що ми на Київщині за один-два роки це виконаємо», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зауваживши, що в столичному регіоні у житловій черзі перебуває майже 5 тис. ветеранів та інвалідів війни, і ще 2 тис. осіб потребують виділення соціальних автомобілів.