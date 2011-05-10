«Укрбудконтракт»: перехід на будівництво повного циклу під силу лише професіоналам

Компанія «Укрбудконтракт» переходить на виконання повного циклу будівельних робіт - від закладки фундаменту до оздоблювальних робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

За словами директора компанії «Укрбудконтракт» Юрія ІОСІЛЕВИЧА, в порівнянні з минулим роком портфель замовлень компанії збільшився більш ніж удвічі.

Як відзначив технічний директор компанії Андрій МІХАЛЬОВ, з минулого року компанія «Укрбудконтракт» взяла курс на виконання всіх будівельних робіт своїми силами.

«На певному етапі розвитку будівельної організації стає невигідним залучати субпідрядників. Зараз «Укрбудконтракт» знаходиться саме на цій стадії: ми беремо максимум робіт на себе, переходячи до будівництва повного циклу, так би мовити, від фундаменту до дверних ручок », - уточнив він.

Необхідність забезпечення всіх проектів кваліфікованим і професійним персоналом є основною причиною посиленого пошуку та набору співробітників.

HR-директор компанії «Укрбудконтракт» Оксана КРАСНОЩЕК зазначила, що компанія здійснює активний пошук і підбір співробітників в блоки, пов`язані з плануванням будівництва, виробництвом робіт і фінансовим контролем.

«Компанії цікаві фахівці, які мають солідний досвід роботи і відповідну освіту. На сьогодні в Україні є ряд відмінних фахівців, які були змушені з тієї чи іншої причини не працювати, перекваліфікуватися або працювати на себе. Незважаючи на подібну тенденцію на ринку праці, компанія готова запрошувати на роботу таких фахівців, однак нам потрібні гарантії того, що новий співробітник витримає динамічний темп роботи, буде готовий відповідати займаній посаді, буде зацікавлений у професійному, кар`єрному та матеріальному зростанні в рамках компанії. Такого можна досягти тільки за умови, що співробітник орієнтований на довгострокові трудові відносини з компанією. Ми зі свого боку готові докладати максимум зусиль для того, аби кожен співробітник хотів досягти результату, знав і розумів свої завдання. У таких умовах співробітник має бути задоволений своїм окладом, і сприймати оплату своєї праці справедливою. Нам потрібні не просто співробітники, а професіонали своєї справи, і ми готові адекватно оплачувати їхню працю», - підкреслила вона.

За словами HR-директора компанії, крім гарантованого окладу, існують й інші види мотивації співробітників. Наприклад, система бонусів, яка залежить від рентабельності, термінів та якості виконання проектів, а також система виплат, пов`язана з подіями в житті співробітників - весілля, народження дитини тощо.

«Крім цього, в рамках тренінгів у Центрі навчання і розвитку персоналу ми готові запропонувати нашим фахівцям отримати необхідні для роботи та кар`єрного росту знання і навички. Нам вигідно співпрацю з хорошими фахівцями, і компанія відкриває перед ними добрі перспективи», - сказала вона.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрбудконтракт» є професійною генпідрядною організацією, яка працює в сфері проектування та будівництва житлових, комерційних, громадських та промислових об`єктів. «Укрбудконтракт" виступає співзасновником Будівельної палати України, входить до Асоціації «Українське об`єднання проектних організацій», є колективним членом Академії будівництва України, а також членом Української будівельної асоціації. У 2010 році «Укрбудконтракт» ініціював перший бізнес-освітній проект в будівельній галузі України.